Легендарные концерты Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра в Парке «Краснодар» — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка в сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Дресс-код: летний Эти композиции прошли проверку временем. Для миллионов людей они стали звучащими воспоминаниями: к первым свиданиям, к главным открытиям, к самым сокровенным переживаниям. Рок-хиты от Linkin Park, Nirvana и Queen наполнят вечер кипучей энергией и заставят сердце биться чаще. Отпусти себя в объятия музыки, которая не подчиняется моде — она её создаёт.