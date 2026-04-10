ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Симфония в парке

парк Краснодар

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 30000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Легендарные концерты Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра в Парке «Краснодар» — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка в сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Дресс-код: летний Эти композиции прошли проверку временем. Для миллионов людей они стали звучащими воспоминаниями: к первым свиданиям, к главным открытиям, к самым сокровенным переживаниям. Рок-хиты от Linkin Park, Nirvana и Queen наполнят вечер кипучей энергией и заставят сердце биться чаще. Отпусти себя в объятия музыки, которая не подчиняется моде — она её создаёт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста