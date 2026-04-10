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Шум Тур

The Rock Bar Small Stage, ул. Красная, 76А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Первая дата мини-тура блэк-н-ролл группы Шум в Голове в поддержку нового альбома «Месть из могилы». Сцену разделят: Vinterstov (Краснодар) — атмосферик-блэк-метал с юга России, музыка лесов, тумана и утраты, где мелодия важнее ярости. Группа представит дебютный альбом Where Light Drowns, вышедший на лейбле Regolith Records. Norost (Севастополь) — гнетущий дэт-дум, поглощающий всё живое в объятиях бездны. Коллектив исполнит целиком дебютный альбом, готовящийся к выходу в этом году. Histoplasmosislymphostasis (HxPxLxSx, Краснодар) — бескомпромиссный, сырой и мрачный гор-грайнд/минскор. Группа уже выпустила несколько альбомов и поучаствовала в паре сплитов с другими грайнд-командами.

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