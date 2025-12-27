Этот вечер — тот самый тёплый декабрьский концерт, где каждый год собираются те, кто помнит старые сказки о безумии, молниях и вечном панк-духе. Будет полноценный костюмированный балаган — надевай всё, что подскажет фантазия: от дворцовой знати до тёмных персонажей, от разбойников до бродячих артистов. Чем атмосфернее — тем лучше. На сцене — Хмельной Дракон, а значит будем петь песни о Дураке и Молнии, Прыгать со Скалы и вспоминать Лесника. Это традиционный душевный предновогодний отрыв — с хороводами, стейдж-дайвингом и общим ощущением, что вся сказка оживает прямо в баре. Забронировать стол можно по номеру телефона.