ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

ШиК. Новогодний карнавал

Сержант Пеппер, ул. Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Этот вечер — тот самый тёплый декабрьский концерт, где каждый год собираются те, кто помнит старые сказки о безумии, молниях и вечном панк-духе. Будет полноценный костюмированный балаган — надевай всё, что подскажет фантазия: от дворцовой знати до тёмных персонажей, от разбойников до бродячих артистов. Чем атмосфернее — тем лучше. На сцене — Хмельной Дракон, а значит будем петь песни о Дураке и Молнии, Прыгать со Скалы и вспоминать Лесника. Это традиционный душевный предновогодний отрыв — с хороводами, стейдж-дайвингом и общим ощущением, что вся сказка оживает прямо в баре. Забронировать стол можно по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста