Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении, если возраст посетителя меньше 18 лет.