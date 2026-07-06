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Сергей Орлов

Дворец спорта «Олимп», Береговая улица, 144

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 9500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении, если возраст посетителя меньше 18 лет.

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