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Sabi Colibri: акустический концерт

Простые движения, Кузнечная улица, 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Молодая артистка, которая рассказывает о своей жизни с помощью музыки и слов. В этом всём можно услышать отголоски теплого инди-фолка, инди-попа, дарк-попа, нео-соула, нуарной поп-баллады. Основным музыкальным инструментом в её песнях является голос, а точнее голоса, которые себя покажут во всей красе на акустическом концерте. Кинематографичный саунд наводит на мысли, в которых словно можно увидеть кадры дороги и обнаружить состояние приятной грусти.

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