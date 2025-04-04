Молодая артистка, которая рассказывает о своей жизни с помощью музыки и слов. В этом всём можно услышать отголоски теплого инди-фолка, инди-попа, дарк-попа, нео-соула, нуарной поп-баллады. Основным музыкальным инструментом в её песнях является голос, а точнее голоса, которые себя покажут во всей красе на акустическом концерте. Кинематографичный саунд наводит на мысли, в которых словно можно увидеть кадры дороги и обнаружить состояние приятной грусти.