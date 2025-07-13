Поэтический вечер Лусине Пустовой посвящен поэту Сергею Есенину. История жизни поэта в фотографиях, о его женщинах и хулиганстве: вечная поэзия под живой аккомпанемент скрипки и клавиш не оставит никого равнодушным. Повествование, музыка, фотографии, живое прочтение стихотворений сливаются в единый эмоциональный спектакль со смыслом и чувствами. План мероприятия: 18.00 - 18.30 - фуршет с изысканными закусками и винами 18.30 - 19.45 - поэтическая музыкальная часть 19.45 - 20.15 - сырная дегустация от сомелье и производителя 20.15 - 20.45 - дегустация крафтовых вин от производителя 20.45 - 22.00 - after party с живой музыкой Мероприятие пройдет в изысканном пространстве со свечами и живыми цветами, а так же фотозоной в тематике вечера. Русский стиль: от поэтического слова и музыкального аккорда до платьев, цветов, фуршета и вин. Дресс-код вечерний или классический, а так же приветствуются образы в тематике вечера. Будет интересно каждому чувствующему сердцу.