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Ромашковый луг

Аврора Холл, улица Коммунаров, 31

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4000₽
Возраст 18+
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Еда

Про событие

Поэтический вечер Лусине Пустовой посвящен поэту Сергею Есенину. История жизни поэта в фотографиях, о его женщинах и хулиганстве: вечная поэзия под живой аккомпанемент скрипки и клавиш не оставит никого равнодушным. Повествование, музыка, фотографии, живое прочтение стихотворений сливаются в единый эмоциональный спектакль со смыслом и чувствами. План мероприятия: 18.00 - 18.30 - фуршет с изысканными закусками и винами 18.30 - 19.45 - поэтическая музыкальная часть 19.45 - 20.15 - сырная дегустация от сомелье и производителя 20.15 - 20.45 - дегустация крафтовых вин от производителя 20.45 - 22.00 - after party с живой музыкой Мероприятие пройдет в изысканном пространстве со свечами и живыми цветами, а так же фотозоной в тематике вечера. Русский стиль: от поэтического слова и музыкального аккорда до платьев, цветов, фуршета и вин. Дресс-код вечерний или классический, а так же приветствуются образы в тематике вечера. Будет интересно каждому чувствующему сердцу.

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