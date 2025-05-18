Цыганские и балканские мотивы, поп-рок, блюз, панк, рэп — это далеко не все жанры, которые сочетает в себе творчество «Рекорд Оркестра». Новый музыкальный инструментарий (а вместе с ним и новое звучание) появляется у группы прямо сейчас, пока ты читаешь этот текст. Удивительно, но несмотря на стилистические эксперименты, «Рекорд Оркестру» одинаково успешно удаётся создавать и громкие радиохиты, и тонкие лирические композиции. Постепенно «Рекорд Оркестр» — успешный участник теле-радио-проектов «Народный продюсер», «Голос», «Главная сцена» — меняет вектор развития: теперь музыканты хотят говорить своими песнями на серьёзные темы, без масок и лицедейства.