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Rawerly

Фабрика, ул. Захарова, 7/1

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Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Очередная Hard Techno вечеринка на территории Фабрики! Мощным составом резидентов будут уничтожать танцпол со вкусом и стилем, поэтому готовь удобные и яркие луки на эту ночь, где организаторы в свою очередь уделят особое внимание декору, соединив индустриальный вайб с расцветающей весной. Личным открытием в этот раз станет выступление нового резидента проекта - Daniel Angelix, чей сет растопил сердца публики на последнем афтыче и хорошо запомнился смесью латинского рейва и грувового техно! Line-up: Prizrak NKTNKNR EB System Cat Gray Eyes Daniel Angelix Welcome drink всем девушкам!

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