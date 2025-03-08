Очередная Hard Techno вечеринка на территории Фабрики! Мощным составом резидентов будут уничтожать танцпол со вкусом и стилем, поэтому готовь удобные и яркие луки на эту ночь, где организаторы в свою очередь уделят особое внимание декору, соединив индустриальный вайб с расцветающей весной. Личным открытием в этот раз станет выступление нового резидента проекта - Daniel Angelix, чей сет растопил сердца публики на последнем афтыче и хорошо запомнился смесью латинского рейва и грувового техно! Line-up: Prizrak NKTNKNR EB System Cat Gray Eyes Daniel Angelix Welcome drink всем девушкам!