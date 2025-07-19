Этим летом фестивали охватят сразу шесть крупных городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Тюмень и Москва. Каждый из них станет местом, где твои любимые артисты и музыка создадут незабываемые моменты на площадках под открытым небом. Лайн-ап 2025: OG Buda Mayot Toxi$ 163ONMYNECK Inst Rinna Baby Cute