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Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

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от 2800₽ до 12500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Этим летом фестивали охватят сразу шесть крупных городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Тюмень и Москва. Каждый из них станет местом, где твои любимые артисты и музыка создадут незабываемые моменты на площадках под открытым небом. Лайн-ап 2025: OG Buda Mayot Toxi$ 163ONMYNECK Inst Rinna Baby Cute

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