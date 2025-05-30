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Pyre

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Старейшины олдскульного дэт-метала Pyre отправляются в первый российский тур. В разгаре весны группа посетит девять городов с презентацией нового полноформатника Where Obscurity Sways. Долгожданный третий альбом группы вышел на именитом французском лейбле Osmose Productions и уже совсем скоро прозвучит в живую для всех истинных поклонников жанра.

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