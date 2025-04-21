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Про событие
Простота, отсутствие пафоса в текстах и клипах, «дворовая эстетика» подкупают ценителей иногда горькой правды. Готовы просто отдохнуть от суеты под любимые песни, просто окунуться в эту невероятную атмосферу еще раз? Просто Лера в Краснодаре 21 апреля!
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