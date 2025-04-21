ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Просто Лера

улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Простота, отсутствие пафоса в текстах и клипах, «дворовая эстетика» подкупают ценителей иногда горькой правды. Готовы просто отдохнуть от суеты под любимые песни, просто окунуться в эту невероятную атмосферу еще раз? Просто Лера в Краснодаре 21 апреля!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста