Творческий вечер Кети Шубитидзе. Музыка, которая звучит негромко, но глубоко. Приглашаем на уютный музыкально-танцевальный вечер – без суеты, вспышек и спешки. Только живая музыка, тёплый свет и песни, в которых много воздуха и чувств. В этот вечер Кети исполнит лирические композиции и каверы – для тех, кто любит глубину между нотами, кто устал от громких залов и ищет чего-то настоящего. Можно слушать. Можно двигаться. Можно просто быть и наслаждаться. ? Открой вечер, где музыка – это способ побыть рядом.