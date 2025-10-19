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Просто и тепло

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Творческий вечер Кети Шубитидзе. Музыка, которая звучит негромко, но глубоко. Приглашаем на уютный музыкально-танцевальный вечер – без суеты, вспышек и спешки. Только живая музыка, тёплый свет и песни, в которых много воздуха и чувств. В этот вечер Кети исполнит лирические композиции и каверы – для тех, кто любит глубину между нотами, кто устал от громких залов и ищет чего-то настоящего. Можно слушать. Можно двигаться. Можно просто быть и наслаждаться. ? Открой вечер, где музыка – это способ побыть рядом.

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