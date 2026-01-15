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  1. Краснодар
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Промышленная романтика

Музей Коваленко, Красная улица, 13

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В современном искусстве индустриальные пейзажи занимают свою нишу. Как стала популярной эта мрачноватая эстетика, какие важные социальные темы затрагивают художники, обращаясь к ней, ты можешь узнать на лекции, а также посмотреть выставку «Русские метамодернисты». Проводит искусствовед Яна Алалыкина. Вход по билетам на выставку. Предварительная запись по ссылке.

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