В современном искусстве индустриальные пейзажи занимают свою нишу. Как стала популярной эта мрачноватая эстетика, какие важные социальные темы затрагивают художники, обращаясь к ней, ты можешь узнать на лекции, а также посмотреть выставку «Русские метамодернисты». Проводит искусствовед Яна Алалыкина. Вход по билетам на выставку. Предварительная запись по ссылке.