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Привкус Дикости
улица Коммунаров, 268Д
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от 900₽ до 1300₽
Возраст 6+
Спектакли
Про событие
Танцевальный спектакль по мотивам книги Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Семь танцовщиц - семь историй о женской природе, её сути, глубине и сокровенности. «Мы отпустили длинные волосы и привыкли скрывать под ними свои чувства. Но днём и ночью за нашей спиной таится тень Первозданной Женщины. Где бы мы не ступали, эта тень крадётся следом и - определённо - опирается на четыре лапы». Хореограф - Каунова Ольга.
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