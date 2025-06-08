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Привкус Дикости

Театр «Шардам»
улица Коммунаров, 268Д

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Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Танцевальный спектакль по мотивам книги Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Семь танцовщиц - семь историй о женской природе, её сути, глубине и сокровенности. «Мы отпустили длинные волосы и привыкли скрывать под ними свои чувства. Но днём и ночью за нашей спиной таится тень Первозданной Женщины. Где бы мы не ступали, эта тень крадётся следом и - определённо - опирается на четыре лапы». Хореограф - Каунова Ольга.

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