Танцевальный спектакль по мотивам книги Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Семь танцовщиц - семь историй о женской природе, её сути, глубине и сокровенности. «Мы отпустили длинные волосы и привыкли скрывать под ними свои чувства. Но днём и ночью за нашей спиной таится тень Первозданной Женщины. Где бы мы не ступали, эта тень крадётся следом и - определённо - опирается на четыре лапы». Хореограф - Каунова Ольга.