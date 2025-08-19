Мастер-класс от Ульяны Запольских. Стихи нельзя просто читать, их нужно чувствовать. Слышать, как дышит текст. Замечать, где ритм меняется, где рифма задваивается… Для тех, кто пишет или только собирается. Кто любит поэзию или хочет полюбить. Кто теряется в ямбах и верлибрах - если хоть что-то из этого про тебя, то ты по адресу! Будем вместе разбирать поэтические размеры. Говорить о строфике, рифмах и паузах. Читать, разбирать, ошибаться и находить — своё звучание. Что будет: Погружение в основы стихотворной речи; Теория — но только как опора, не как сухая схема; Пространство для живого взаимодействия; Индивидуальный разбор текстов. Методика основана на опыте театральной школы и филологических исследований — от Лотмана до Гаспарова. Что взять с собой: Блокнот, ручку, свои стихи(если имеются). И, если получится — прочитайте рассказ Карела Чапека «Поэт».