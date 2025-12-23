Возраст 6+
Концерты
Про событие
Тебя ждет атмосфера праздника и самые лучшие хиты всех времен! Организаторы готовят специальную праздничную программу и надеются на скорую встречу с тобой в уходящем году! В концерте примут участие приглашенные артисты, победители международных конкурсов. Концерты Ольги Щёголь - это всегда теплая дружеская атмосфера, живой звук, хором поющий зал, а каждый ее концерт становится праздником для ценителей качественной музыки и качественного исполнения. В день мероприятия в ресторане будет действовать дополнительный депозит на кухню/бар в размере 1500 руб. Степень видимости сцены и артистов зависит от стоимости выбранного места.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи