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Зимний фестиваль пост-панка

Der Bunker bar, улица Мира, 28

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Окунись в атмосферу мрачного и меланхоличного пост-панка. Мрачные мелодии и неповторимая энергетика ждут тебя на этом фестивале! На сцене: Мамины Фобии — ты погрузишься в мелодичный, меланхоличный пост-панк! Грусти вместе в атмосфере взаимопонимания и полного непонимания того, что происходит в жизни. Индустрия — свежий, молодой и непричесанный постпанк проект, сделанный на коленке. околослов — шумный, тёплый саунд с реверберацией, дилеем и гитарными эффектами. Тексты песен отражают внутренние переживания, поиск себя, неопределенность пути и темы любви.

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