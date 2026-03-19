Окунись в атмосферу мрачного и меланхоличного пост-панка. Мрачные мелодии и неповторимая энергетика ждут тебя на этом фестивале! На сцене: Мамины Фобии — ты погрузишься в мелодичный, меланхоличный пост-панк! Грусти вместе в атмосфере взаимопонимания и полного непонимания того, что происходит в жизни. Индустрия — свежий, молодой и непричесанный постпанк проект, сделанный на коленке. околослов — шумный, тёплый саунд с реверберацией, дилеем и гитарными эффектами. Тексты песен отражают внутренние переживания, поиск себя, неопределенность пути и темы любви.