Затейливые скоморохи, весёлые конкурсы, осенние веночки, пляски, хороводы и фотограф, который запечатлеет всё лиходейство. А ещё — меняют осенние листья на виски. Приноси осенний листочек и получай в подарок шот виски «Крутояр». Гулять так гулять, пока зима на порог не ступила.