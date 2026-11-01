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Про событие
Затейливые скоморохи, весёлые конкурсы, осенние веночки, пляски, хороводы и фотограф, который запечатлеет всё лиходейство. А ещё — меняют осенние листья на виски. Приноси осенний листочек и получай в подарок шот виски «Крутояр». Гулять так гулять, пока зима на порог не ступила.
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