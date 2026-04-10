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Яркий фрешмен, автор таких хитов, как: «Pose», «Знаю», «Чем прежьдеи» и «днями и ночами». Его треки взрывают чарты и тик-ток, а текста знают наизусть тысячи слушателей. Артист впервые посетит Краснодар в рамках сольного шоу и исполнит все свои нашумевшие хиты.
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