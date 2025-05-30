Большой концерт артистов творческого объединения Почему?Студия: Сэт, Gorski & One4, Надя Маслова и бэнд, Бэка Шошиашвили и оркестр. На сцене — четыре проекта, разных жанров и форматов, чьё звучание формирует музыкальный уровень города. Оркестровые аранжировки, струнные, духовые, живые составы — не ради громкости, а ради глубины. Этот концерт вызовет мурашки и останется в памяти. Фестиваль пройдёт в концертном зале творческого центра Факультет — пространстве с безупречной акустикой, премиальным звуком, светом и камерной атмосферой. Количество билетов ограничено. Ждут всего 120 гостей.