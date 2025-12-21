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Плейбэк театр «Другие»

Московская улица, 59

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700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Клуб живого общения «Перезагрузка» и плейбэк театр «Другие» приглашает тебя на уникальный эксперимент - перформанс «Истории на ковре». Что может рассказать ковер? Он хранит следы детства, семейные тайны и традиции, а также воспоминания, которые согревают душу. Ковер — это символ уюта, тепла и историй, которые мы носим в себе. В этот вечер ты вместе со всеми вспомнишь и оживишь эти истории, погрузишься в атмосферу детства и волшебства, которое согревает сердце. Плейбэк театр — это уникальный живой эксперимент, где нет ни сценариев, ни заранее прописанных ролей, ни привычных декораций. Всё, что происходит на сцене, рождается здесь и сейчас из твоих историй, эмоций и даже пауз между словами. Это не просто спектакль — это диалог, в котором ты становишься главным героем и соавтором. Актёры не знают, что ты расскажешь, это делает каждое представление неповторимым и живым. Вместо заранее продуманного плана — спонтанная импровизация, где контроль уступает место доверию и взаимному творчеству.

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