ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Пилот

The Rock Bar
улица Максима Горького, 104

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Пилот» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Тебя ждёт настоящий рок, концертный боевик и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни группы. Профессионально жестить — особое умение рок-коллектива, однако музыканты также прекрасно умеют исполнять и лирику.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста