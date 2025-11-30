«Пилот» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Тебя ждёт настоящий рок, концертный боевик и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни группы. Профессионально жестить — особое умение рок-коллектива, однако музыканты также прекрасно умеют исполнять и лирику.