Пилот
улица Максима Горького, 104
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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«Пилот» представляет новую концертную программу «Пересекая магистрали страны». Тебя ждёт настоящий рок, концертный боевик и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни группы. Профессионально жестить — особое умение рок-коллектива, однако музыканты также прекрасно умеют исполнять и лирику.
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