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Пика

Мишкин Мишкин, улица имени Лаперуза, 3

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от 1490₽ до 2100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Пика с большим сольным шоу в Краснодаре. «Патимейкер», «Четверг 4-го», «Come On!» и ещё бесконечное число хитов, покорившие тренды соц-сетей. Виталий — настоящий хит-мейкер покоривший сердца слушателей в легендарном 2017, благодаря его песням и трендам соц-сетей его творчество приобрело второе дыхание.

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