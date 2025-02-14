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Паша Техник | Большой сольный концерт

Кроп Арена
микрорайон Центральный

Начало:

Завершение:

от 1290₽ до 5390₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Паша Техник с большим сольным выступлением в Краснодаре в День всех влюбленных! 14 Февраля в Краснодаре пройдет большое выступление Паши, он исполнит всех хиты, общается с аудиторией и сделает этот день незабываемым! Легенда возвращается, чтобы вновь творить историю!

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