Паша Техник с большим сольным выступлением в Краснодаре в День всех влюбленных! 14 Февраля в Краснодаре пройдет большое выступление Паши, он исполнит всех хиты, общается с аудиторией и сделает этот день незабываемым! Легенда возвращается, чтобы вновь творить историю!