Паша Техник | Большой сольный концерт
микрорайон Центральный
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от 1290₽ до 5390₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Паша Техник с большим сольным выступлением в Краснодаре в День всех влюбленных! 14 Февраля в Краснодаре пройдет большое выступление Паши, он исполнит всех хиты, общается с аудиторией и сделает этот день незабываемым! Легенда возвращается, чтобы вновь творить историю!
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