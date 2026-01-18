Спектакль по произведению А.П.Чехова «Палата № 6» — это история о том, как легко потерять свободу и как трудно сохранить себя. Здесь размывается граница между нормальностью и безумием! Главный герой пытается понять тех, кого общество предпочитает не замечать. И каждый шаг приводит его к выводу: истинная палата — не за дверью больницы, а вокруг нас. Кто из нас сумасшедший? Что такое нормальность? Куда мы движемся?