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Палата №6

«Люди-Игры», ул. Красноармейская, 45 (вход во двор, чёрная дверь слева, уютный лестник)

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по произведению А.П.Чехова «Палата № 6» — это история о том, как легко потерять свободу и как трудно сохранить себя. Здесь размывается граница между нормальностью и безумием! Главный герой пытается понять тех, кого общество предпочитает не замечать. И каждый шаг приводит его к выводу: истинная палата — не за дверью больницы, а вокруг нас. Кто из нас сумасшедший? Что такое нормальность? Куда мы движемся?

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