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Концерты
Про событие
Впервые с большим и ураганным концертом в Краснодаре! Новые песни и, конечно, старые, проверенные боевики. Ураган энергетики и веселья, отличные песни, прекрасные женщины, верные друзья, вкусный алкоголь, правдивые истории, короче, все за что все любят ОтМорозков!
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