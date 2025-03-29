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ОтМорозки

Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Впервые с большим и ураганным концертом в Краснодаре! Новые песни и, конечно, старые, проверенные боевики. Ураган энергетики и веселья, отличные песни, прекрасные женщины, верные друзья, вкусный алкоголь, правдивые истории, короче, все за что все любят ОтМорозков!

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