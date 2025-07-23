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Открытое занятие по сценическому движению

Центр психологии и искусства Люди-игры, Краснодар, ул. Красноармейская, 45

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Для тех, кто не успел посетить пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству, но хочет присоединиться к курсу! Дают возможность прийти и принять участие в открытом занятии в группе, которая только начала свое обучение. Ты сможешь: -познакомиться с преподавателями. -найти новых друзей. -поучаствовать в занятии по одной из 6 дисциплин. -оценить пространство. -и решить для себя, готов ли ты присоединиться к группе. График: среда и пятница 19:00-21:00.

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