Для тех, кто не успел посетить пробное бесплатное занятие по актерскому мастерству, но хочет присоединиться к курсу! Дают возможность прийти и принять участие в открытом занятии в группе, которая только начала свое обучение. Ты сможешь: -познакомиться с преподавателями. -найти новых друзей. -поучаствовать в занятии по одной из 6 дисциплин. -оценить пространство. -и решить для себя, готов ли ты присоединиться к группе. График: среда и пятница 19:00-21:00.