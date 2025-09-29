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Оркестр при свечах

Краснодарский театр драмы им. Горького
Красноармейская улица, 110

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Завершение:

от 2300₽ до 4500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Музыкально-световое шоу, создающее атмосферу магии, эстетики и чувственности. Масштаб проекта — более 100 городов, более 100 000 зрителей. География выступлений — Англия, Испания , Австралия , Индонезия, Голландия, Италия, Франция и многие другие. Оркестр выступает в окружении тысячи свечей, погружая зрителя в уникальный мир эмоций и вдохновения.

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