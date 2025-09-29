Музыкально-световое шоу, создающее атмосферу магии, эстетики и чувственности. Масштаб проекта — более 100 городов, более 100 000 зрителей. География выступлений — Англия, Испания , Австралия , Индонезия, Голландия, Италия, Франция и многие другие. Оркестр выступает в окружении тысячи свечей, погружая зрителя в уникальный мир эмоций и вдохновения.