Оркестр при свечах
Красноармейская улица, 110
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Завершение:
от 2300₽ до 4500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Про событие
Музыкально-световое шоу, создающее атмосферу магии, эстетики и чувственности. Масштаб проекта — более 100 городов, более 100 000 зрителей. География выступлений — Англия, Испания , Австралия , Индонезия, Голландия, Италия, Франция и многие другие. Оркестр выступает в окружении тысячи свечей, погружая зрителя в уникальный мир эмоций и вдохновения.
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