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Cagmo представляет новую концертную программу, посвящённую двум легендарным поп-дивам современности — «Симфония Лана Дель Рей и Адель» — в исполнении симфонического оркестра и фортепиано при свете свечей. В начале ты услышишь меланхоличную, чувственную и атмосферную музыку Ланы Дель Рей. Затем зазвучит музыка Адель: искренняя, эмоциональная и глубоко выразительная.
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