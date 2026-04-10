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Оркестр Cagmo: Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

Филармония им. Г.Ф. Пономаренко, Красная улица, 55

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Cagmo представляет новую концертную программу, посвящённую двум легендарным поп-дивам современности — «Симфония Лана Дель Рей и Адель» — в исполнении симфонического оркестра и фортепиано при свете свечей. В начале ты услышишь меланхоличную, чувственную и атмосферную музыку Ланы Дель Рей. Затем зазвучит музыка Адель: искренняя, эмоциональная и глубоко выразительная.

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