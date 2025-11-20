ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Marvel при свечах

Дворец культуры железнодорожников
Привокзальная площадь

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 5500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Полюбившийся многим симфонический оркестр Orchestra of New Time порадует своих зрителей новым масштабным симфоническим шоу в сиянии 2000 свечей с программой: «Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Марвел». В программе концерта представлены самые известные произведения автора, такие как: Experience, Una Mattina, Primavera, Fly и многие другие. Программа концерта насыщена произведениями многих других известных композиторов, написавших саундтреки к фильмам киновселенной Marvel, Disney и других.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста