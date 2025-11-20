Полюбившийся многим симфонический оркестр Orchestra of New Time порадует своих зрителей новым масштабным симфоническим шоу в сиянии 2000 свечей с программой: «Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Марвел». В программе концерта представлены самые известные произведения автора, такие как: Experience, Una Mattina, Primavera, Fly и многие другие. Программа концерта насыщена произведениями многих других известных композиторов, написавших саундтреки к фильмам киновселенной Marvel, Disney и других.