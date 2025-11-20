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Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Marvel при свечах
Привокзальная площадь
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от 1400₽ до 5500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Полюбившийся многим симфонический оркестр Orchestra of New Time порадует своих зрителей новым масштабным симфоническим шоу в сиянии 2000 свечей с программой: «Великие саундтреки от Людовико Эйнауди до Марвел». В программе концерта представлены самые известные произведения автора, такие как: Experience, Una Mattina, Primavera, Fly и многие другие. Программа концерта насыщена произведениями многих других известных композиторов, написавших саундтреки к фильмам киновселенной Marvel, Disney и других.
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