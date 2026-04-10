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Оркестр Cagmo. Саундтреки Ханса Циммера при свечах

Филармония им. Г.Ф. Пономаренко, Красная улица, 55

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от 1900₽ до 4300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

С уникальным творчеством Ханса Циммера знаком каждый. Совместная работа с великими режиссёрами, такими как Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Гай Ричи и многими другими, позволила композитору создать музыкальные киномиры, покорившие как поклонников кинематографа, так и любителей отличной музыки. В исполнении струнного оркестра Cagmo прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчеркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов. Новое прочтение легендарной музыки позволит заново прочувствовать впечатления и эмоции от просмотра эпических кинокартин. Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединила в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

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