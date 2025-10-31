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Спектакли
Про событие
Спектакль-диалог. Спектакль-диалог это театральный формат, в котором зрители рассказывают свои истории, а актеры играют эти истории на сцене. Это спектакль, в котором истории зрителей оживают на сцене. Спектакль, который удивляет, вызывает эмоции и не оставляет равнодушным. И да, это иммерсивный спектакль, где зрители могут влиять на ход действа.
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