После шумных новогодних праздников неизменно наступает время уютных вечеров для раздумий. Приглашаем тебя насладиться звучанием знакомых и малоизвестных стихотворений российских поэтов, прочитанных как личные монологи о самом сокровенном, главном и важном — о любви, красоте и музыке, о смысле жизни и служении искусству. Под живое музыкальное сопровождение ты услышишь произведения Е. Заболоцкого, Д. Самойлова, М. Цветаевой, И. Бродского и других поэтов, а также откроешь для себя вдохновляющие истории любви и веры в жизнь выдающихся личностей ушедшего столетия. Тексты читает — Елена Журавлёва. Музыкальное сопровождение — Александр Журавлёв. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут.