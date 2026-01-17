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Очень личные истории

Музей Коваленко, Красная улица, 13

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Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

После шумных новогодних праздников неизменно наступает время уютных вечеров для раздумий. Приглашаем тебя насладиться звучанием знакомых и малоизвестных стихотворений российских поэтов, прочитанных как личные монологи о самом сокровенном, главном и важном — о любви, красоте и музыке, о смысле жизни и служении искусству. Под живое музыкальное сопровождение ты услышишь произведения Е. Заболоцкого, Д. Самойлова, М. Цветаевой, И. Бродского и других поэтов, а также откроешь для себя вдохновляющие истории любви и веры в жизнь выдающихся личностей ушедшего столетия. Тексты читает — Елена Журавлёва. Музыкальное сопровождение — Александр Журавлёв. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут.

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