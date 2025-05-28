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Обе-Рек

Sgt. Pepper's Bar, Чапаева ул. д 94

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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома Обе-Рек в Краснодаре! После долгого перерыва группа выступит в электричестве! Не пропусти! Ты услышишь легендарные хиты, давно разобранные на цитаты, редкие песни из разных творческих периодов, и оценишь многогранность новых композиций, объединенных нотками знаменитого оберековского тлена!

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