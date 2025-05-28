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Презентация нового альбома Обе-Рек в Краснодаре! После долгого перерыва группа выступит в электричестве! Не пропусти! Ты услышишь легендарные хиты, давно разобранные на цитаты, редкие песни из разных творческих периодов, и оценишь многогранность новых композиций, объединенных нотками знаменитого оберековского тлена!
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