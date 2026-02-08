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О любви

Аврора Холл, улица Коммунаров, 31

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Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«О Любви» Лусине Пустовой - квартирник при свечах, посвященный лучшим стихотворениям русских классиков о любви. Организаторы ждут: - сердечные истории авторов: живые, нежные, болезненные, страстные, тайные, безумные. - а так же чтения поэтических произведений под живой аккомпанемент клавиш и скрипки. Дополнительным блоком будет представлена авторская поэзия. План мероприятия: 17.00 - 17.30 - приветственный фуршет с тематическими блюдами и вином 17.30 - 19.00 - творческая часть 19.00 - 19.30 - антракт с фуршетом, вином от производителя (время на общение, фото, знакомства) 19.30 - 21.00 - after party с живым вокалом и танцами. Мероприятие пройдет в красивом историческом пространстве со свечами в уютной атмосфере. Дресс-код предпочтителен вечерний или классический. Ты попадешь в тотальную атмосферу романтического искусства.

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