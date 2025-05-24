Практикум по работе со сновидениями с Евгенией Пошивач. Что тебя ждет? Погружение в мир сновидений: — ты узнаешь, как сны отражают твои эмоции, желания и внутренние конфликты, научишься использовать их как мощный инструмент самопознания. Практические техники: — Евгения поделится проверенными методами анализа и интерпретации сновидений, которые можно применять как для себя, так и в работе с другими. Индивидуальный подход: — через упражнения и разбор реальных снов ты получишь ключи к пониманию своего подсознания. Для кого этот практикум? — для тех, кто хочет лучше понять себя через сны — для психологов, коучей и терапевтов, желающих расширить арсенал своих инструментов — для всех, кто интересуется психологией и ищет новые пути к внутренней гармонии. 20-летний опыт Евгении Пошивач, чуткость и умение объяснять сложные вещи простым языком делают её не просто психологом, а настоящим проводником в мир бессознательного. Каждый участник уйдет с практическими навыками, личными разборами сновидений и знаниями, для самостоятельного разбора снов.