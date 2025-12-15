Декабрь — это время, когда каждый человек вспоминает свои детские новогодние праздники. На это встрече ты сможешь спеть свои любимые зимние и новогодние песни. Концерт ещё сделает необычным то, что каждый участник споет дуэтом с тем, кого выбрал вслепую. Концерт будет уютный и камерный.