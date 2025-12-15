Возраст 6+
Выставки
Концерты
Про событие
Декабрь — это время, когда каждый человек вспоминает свои детские новогодние праздники. На это встрече ты сможешь спеть свои любимые зимние и новогодние песни. Концерт ещё сделает необычным то, что каждый участник споет дуэтом с тем, кого выбрал вслепую. Концерт будет уютный и камерный.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи