Команда краснодарских музыкантов, которые очень любят музыку и сами себя называют «группа лиц с творческими амбициями», представит авторскую программу, созданную специально для камерного зимнего вечера! Бонус мероприятия: на площадке будет работать зона с дегустацией сортового чая. Ты сможешь попробовать редкие виды и приобрести те, что понравятся – идеальное дополнение к музыкальному опыту. Забронируй билет прямо сейчас – количество мест ограничено, а цена повышается с приближением даты концерта! Выбери вечер, который подарит тебе эмоции, вдохновение и настоящую музыкальную теплоту.