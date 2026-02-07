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  1. Краснодар
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Nova

Факультет
Северная улица, 370

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от 1000₽ до 1600₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Команда краснодарских музыкантов, которые очень любят музыку и сами себя называют «группа лиц с творческими амбициями», представит авторскую программу, созданную специально для камерного зимнего вечера! Бонус мероприятия: на площадке будет работать зона с дегустацией сортового чая. Ты сможешь попробовать редкие виды и приобрести те, что понравятся – идеальное дополнение к музыкальному опыту. Забронируй билет прямо сейчас – количество мест ограничено, а цена повышается с приближением даты концерта! Выбери вечер, который подарит тебе эмоции, вдохновение и настоящую музыкальную теплоту.

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