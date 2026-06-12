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The Banned представляет трибьют-взрыв культовой группе Nirvana. Они не будут копировать — они оживят дух. От сокрушительного натиска «Повеяло юностью» (Smells Like Teen Spirit), который сметает всё на своём пути, до гипнотической, ползучей грусти «Приходи как есть» (Come As You Are). Бронь по тел. после 17:00
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