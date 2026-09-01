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Никита Шевчук

Центральный концертный зал, Красная улица, 5

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от 3000₽ до 5600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Непредсказуемый, острый на язык и самобытный — Никита Шевчук с новой программой «Фантазёр». Никита открывает двери в мир своих самых смелых фантазий и тонких наблюдений, превращая обыденное в смешное и неожиданное. В концерте «Фантазёр» звучат шутки, которых еще нет в интернете, вы точно их не видели.

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