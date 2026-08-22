Возраст 18+
Стендап
Про событие
Нидаль Абу Газале стендап-комик, импровизатор, автор Abu Show. Приходите и насладись живой комедией. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления этого комика незабываемыми.
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