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Натворили

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль авторской музыки. Что будет, если собрать на одной площадке тех, кто уже звучит в твоих наушниках — и тех, о ком ты завтра расскажешь друзьям? Ответ — че вы «Натворили». 14 июня летник «Факультета» превратится в живую сцену под открытым небом, где авторская музыка, вечерний воздух и хорошие люди сольются в одно большое летнее «сейчас». Чистый звук. Настоящие эмоции. Вечер, который будет трудно отпустить. Будешь подпевать знакомым трекам, ловить новые вайбы, лежать на пледах, пробовать вино, искать редкий винил, заплетать венки и просто быть — здесь, вместе, в ритме начала лета. На сцене: «Белки на Акации», VanilaJam, NOVA, KIMA, Кети Шубитидзе… DJ Cyxov, чтобы качать до темна и чуть-чуть дольше.

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