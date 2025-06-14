Фестиваль авторской музыки. Что будет, если собрать на одной площадке тех, кто уже звучит в твоих наушниках — и тех, о ком ты завтра расскажешь друзьям? Ответ — че вы «Натворили». 14 июня летник «Факультета» превратится в живую сцену под открытым небом, где авторская музыка, вечерний воздух и хорошие люди сольются в одно большое летнее «сейчас». Чистый звук. Настоящие эмоции. Вечер, который будет трудно отпустить. Будешь подпевать знакомым трекам, ловить новые вайбы, лежать на пледах, пробовать вино, искать редкий винил, заплетать венки и просто быть — здесь, вместе, в ритме начала лета. На сцене: «Белки на Акации», VanilaJam, NOVA, KIMA, Кети Шубитидзе… DJ Cyxov, чтобы качать до темна и чуть-чуть дольше.