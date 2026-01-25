А у тебя есть мечта? Мы редко задумываемся над ответом на этот вопрос. Ещё реже мы думаем о том, откуда мечта берётся, и что делает с нами, как меняет нас и нашу жизнь. Вот у Наташи есть мечта. И она тебе о ней расскажет. Премьера моноспектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Что там будет? Наверное танцы, может быть песни, возможно смех и вероятно чьи-то слёзы. Но точно будет место для мечты, о которой никто не должен знать, но которой так хочется хоть с кем-то поделиться.