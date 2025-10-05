Музыкальный вечер. Всего двадцать четыре места. Всего один вечер. И голос, в котором оживает сразу и прошлое, и настоящее. Эта программа соединяет два мира: — золотые мелодии из культовых советских картин, — и авторские песни Натальи, где уязвимость и доброта превращаются в музыку. В сопровождении живого бэнда — фортепиано, гитара, бас, ударные — зрителей ждёт вечер ностальгии и откровенности. Музыка, которая умеет быть честной. Атмосфера, в которой прошлое становится частью сегодняшнего.