Спектакль про планы на 2025 год, про привычные стратегии поведения и, конечно, про желание отложить на потом. А возможно ты - человек действия и не ждёшь понедельника? Приходи на плейбэк перформанс. Расскажи свою историю и увидь её на сцене. Ты поймёшь, что не одинок в своих начинаниях, ведь плейбэк - это место, где оживают истории зрителей. Здесь каждый находит что-то своё.