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  1. Краснодар
  2. События

Начну с понедельника

Advance, ул. Красноармейская, 55/1, 9 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль про планы на 2025 год, про привычные стратегии поведения и, конечно, про желание отложить на потом. А возможно ты - человек действия и не ждёшь понедельника? Приходи на плейбэк перформанс. Расскажи свою историю и увидь её на сцене. Ты поймёшь, что не одинок в своих начинаниях, ведь плейбэк - это место, где оживают истории зрителей. Здесь каждый находит что-то своё.

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