Ты когда-нибудь слышал, как сквозь время бьётся сердце? Этот спектакль — его звук. Три поколения. Бабушка. Мать. Дочь. Их жизни разделены эпохами, но связаны единой нитью — вечным ожиданием любви… Один на всех монолог. В основе спектакля — пронзительные стихи Роберта Рождественского и музыка Микаэла Таривердиева, которые становятся мостом между реальностью и сном, прошлым и настоящим. Это история о том, что значит любить и ждать. О силе, которую мы черпаем в своих корнях, и о надежде, что заставляет снова и снова пылать сердца.