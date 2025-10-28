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МК по ораторскому мастерству

5-й Лучевой просек, дом 1

Начало:

Завершение:

15900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для начинающих и тех, кто хочет перейти от страха к уверенности на сцене Что ты получишь? 1. Уверенная самопрезентация и контроль страха 2. Владение невербальной коммуникацией: поза, жесты, взгляд 3. Голос как сильный инструмент личного бренда: дыхание, тембр, дикция 4. Навык речевой импровизации и быстрые реакции в любых ситуациях 5. Чёткая структура и логика любой речи. 6. Крючки внимания, приёмы работы с трудными слушателями и ответы на вопросы 7. Алгоритм подготовки к выступлению и критерии собственной оценки 8. Практика выступления перед реальной аудиторией с конструктивной обратной связью

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