Мастер-класс для начинающих и тех, кто хочет перейти от страха к уверенности на сцене Что ты получишь? 1. Уверенная самопрезентация и контроль страха 2. Владение невербальной коммуникацией: поза, жесты, взгляд 3. Голос как сильный инструмент личного бренда: дыхание, тембр, дикция 4. Навык речевой импровизации и быстрые реакции в любых ситуациях 5. Чёткая структура и логика любой речи. 6. Крючки внимания, приёмы работы с трудными слушателями и ответы на вопросы 7. Алгоритм подготовки к выступлению и критерии собственной оценки 8. Практика выступления перед реальной аудиторией с конструктивной обратной связью