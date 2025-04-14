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Про событие
Orchestra of New Time приглашает тебя на незабываемый концерт, где классика встречается с роком. Постарайся быть готовым к великолепным звучаниям, когда знаменитые рок-хиты обретут новое дыхание в исполнении симфонического оркестра. Ты услышишь любимые композиции, которые изменили мир музыки. Программа включает: Культовые треки от лучших рок-групп; Уникальные аранжировки для симфонического оркестра; Неповторимую атмосферу и эмоциональный заряд.
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