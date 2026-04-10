Любимая музыка в исполнении оркестра в свете 3000 свечей и миллионов звёзд. Легендарные музыкальные шоу Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Саундтреки из любимых фильмов, которые взорвут тишину парка волнами восторга, а рок-хиты от Linkin Park, Nirvana и Queen наполнят горячей летней энергией и заставят сердце биться чаще.