Мир свободы рока и металла (Wolfram)
улица Чапаева, 94
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Завершение:
900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Жаркий фестиваль авторской рок-музыки. Тебя ждёт взрывной коктейль разноплановых представителей рок-сцены Краснодара и Краснодарского края. ПАЛ — рэпкор Filthy — пост-граж IM PULSE — современный металл WOLTRAM — металл
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